22 мая в период проведения полумарафона «ЗаБег.РФ» на отдельных дорогах в Саранске ограничат движение транспорта

Как сообщает городская Администрация, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» временное исключение стоянки транспортных средств в городском округе Саранск будет действовать с 20 часов 00 минут 21 мая 2022 года до 7 часов 00 минут 22 мая 2022 года на следующих объектах улично-дорожной сети городского округа Саранск:

- ул. Советская – на участке от ул. Серова до ул. Красноармейской;

- на парковке, прилегающей к зданию Государственного Собрания Республики Мордовия по ул. Советской;

- ул. Московская – на участке от ул. Республиканской до ул. Советской;

- ул. Рабочая – на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической;

- ул. Серова – на участке от ул. Советской до ул. Севастопольской;

- ул. Севастопольская – на участке от ул. Красной (в рп. Луховка) до ул. А. Невского;

- ул. А. Невского – на участке от ул. Московской до ул. Севастопольской;

- ул. Кочкуровская – на участке от стадиона «Мордовия Арена» до ул. Красной (в районе перекрестка с круговым движением);

- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;

- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту №1;

- на парковке, прилегающей к зданию ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) со стороны ул. Красной,

Исключение - транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

Временное ограничение движение и исключение стоянки транспортных средств в городском округе Саранск будет действовать с 7 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 22 мая 2022 года на следующих объектах улично-дорожной сети городского округа Саранск:

- ул. Советская – на участке от ул. Серова до ул. Красноармейской;

- ул. Московская – на участке от ул. Республиканской до ул. Советской (исключение общественный транспорт);

- ул. Рабочая – на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической (исключение общественный транспорт);

- ул. Серова – на участке от ул. Советской до ул. Севастопольской;

- ул. Севастопольская – на участке от ул. Красной (в рп. Луховка) до ул. А. Невского;

- ул. А. Невского – на участке от ул. Московской до ул. Севастопольской;

- ул. Кочкуровская – на участке от стадиона «Мордовия Арена» до ул. Красной (в районе перекрестка с круговым движением);

- ул. Республиканская – на участке от ул. Московской до ул. Серова;

- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;

- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту №1;

- на парковке, прилегающей к зданию ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) со стороны ул. Красной,

Исключение - транспортные средства, имеющие пропуск, выдаваемый автономной некоммерческой организацией «Гонка героев».