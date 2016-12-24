В Саранске автовладельцу присудили рекордную сумму за поврежденный на плохой дороге автомобиль

Репортер

В своем исковом заявлении в Пролетарский суд Саранска автомобилист указал, что летом прошлого года за рулем внедорожника «Фольксваген – Туарег» он проезжал по дороге п. Ромоданово - п. М. Березники – с. Пятина. Из-за недостатков  дорожного полотна мужчина совершил наезд на выбоину, превышающую размеры, установленные ГОСТ Р 50597-2017.

В результате ДТП его автомобилю были причинены механические повреждения, а стоимость восстановительного ремонта авто (без учета износа на заменяемые запасные части)  составила 726 500 рублей.  Вот эту сумму ущерба житель Мордовии и намеревался взыскать с ответственной за содержание дороги организации. Правда, потом владелец иномарки несколько снизил размер своих исковых требований - до 619 900 руб.

Решением Пролетарского суда Саранска исковые требования мужчины к ООО «МАПО-ТРАНС» были удовлетворены в следующем размере: 619 900 руб. -  материальный  ущерб, причиненный ДТП; 15 000 руб. – расходы по оплате составления автоэкспертизы; 3 000 руб.– расходы  по оплате услуг эвакуатора; 515 руб. – почтовые расходы; 9 339  руб. – расходы по оплате госпошлины.

Решение суда не вступило в законную силу.

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