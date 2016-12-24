В Саранске в ходе операции «Чистые стекла» сотрудники Госавтоинспекции составили 45 материалов на нарушителей

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Чистые стекла». Массовые проверки коэффициента светопропускания стекол у автомобилей проходили во всех районах города. За один день инспекторы ДПС составили 45 материалов на любителей чрезмерной тонировки.

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Чистые стекла». Массовые проверки коэффициента светопропускания стекол у автомобилей проходили во всех районах города. За один день инспекторы ДПС составили 45 материалов на нарушителей.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что в соответствии с законом «О полиции» сотрудник полиции вправе требовать от граждан прекращения противоправных действий. В случаях, если водители не устраняют тонировку на месте выявления правонарушения, ему выдается требование, обязывающее устранить тонировку. Если же водитель проигнорировал данное требование, то в дальнейшем в отношении него наступает административная ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. За это нарушителю грозит наказание вплоть до административного ареста, либо обязательных работ на срок от сорока до ста двадцати часов.