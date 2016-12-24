Краеведческий музей имени Воронина проведет 18 мая праздничную акцию «Поздравляем музей! Музей поздравляет!»

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18 мая всё музейное сообщество, а также те, кто неравнодушен к сфере истории, культуры и искусства, отмечает профессиональный праздник – Международный день музеев. В честь этого знаменательного события Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина как один из главных виновников торжества в Республике Мордовия проводит праздничную акцию «Поздравляем музей! Музей поздравляет!».
Программа мероприятий 18 мая 2022 г. в музее имени И.Д. Воронина:
10.00. Атриум. Чаепитие в традициях Петра Великого (к 350-летию со дня рождения первого российского императора).
11.00. Конференц-зал. Акция «День дарения», приуроченная к Международному дню музеев и к 104-летию МРОКМ имени И.Д. Воронина.
12:00. Торжественное открытие зала Петра Великого после реэкспозиции. Коллекция серебряных монет 1704–1796 гг.
12.00–13.30. Костюмированная экскурсия по залам музея. По предварительным заявкам, группа не менее 15 человек, вход - бесплатно, оплачивают только экскурсию.
14.00. Лекционный зал. Открытие выставки народного художника РМ А.Н. Баргова «Мой край – источник вдохновения».
График работы музея 18 мая: 10.00 – 16.00, касса – до 15.30. ВХОД В МУЗЕЙ БЕСПЛАТНЫЙ
Доп. Информация по телефону: 39-14-97, 39-14-96.
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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
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