560 семей в Мордовии получают ежемесячную выплату на второго ребенка из материнского капитала

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Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячную выплату из материнского капитала семьям, в которых появился второй ребенок. Сегодня в Мордовии такую меру поддержки государства получает 560 семей.
По действующим правилам, выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека в регионе проживания. Средства предоставляются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года.
Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает через свой электронный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополнительных справок при этом предоставлять не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.
Напомним, что право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи, в которых с 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. За все время ( с 2018 года) Отделением ПФР по Республике Мордовия принято 2 727 решений о назначении ежемесячной выплаты.
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В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
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