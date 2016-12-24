Бывший заведующий автогаражом с птицефабрики «Атемарская» выслушал приговор за откаты на 114 тысяч рублей

В Мордовии суд огласил приговор по одному из двух уголовных дел об откатах руководящим работникам птицефабрики «Атемарская». По решению суда 48-летний теперь уже бывший заведующий автогаражом предприятия получил условный срок и крупный денежный штраф.

По данным следствия, заведующий автогаражом в ноябре 2020 года предложил предпринимателю регулярно передавать ему своеобразную «премию» в виде 2-3% от суммы заключенных с ним договоров. Пицефабрика платила частнику за техническое обслуживание и ремонт своих двигателей и агрегатов. За откаты завгар обещал предпринимателю долгое и плодотворное сотрудничество в качестве поставщика услуг для «Атемарской». Тот согласился и менее чем за год перевел «благодетелю» в общей сложности более 114 тысяч рублей «вознаграждения».

Эту негласную «сделку» выявили борцы с экономическими преступлениями МВД по РМ. В отношении заведующего гаражом было возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Суд не стал отправлять бывшего начальника на зону, а наказал его деньгами – обвиняемому было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом в 458 тысяч рублей.

Отметим, что следственные органы уличили в работе по такой же схеме и 41-летнюю начальницу отдела оптовых продаж птицефабрики. Она получала деньги от представителя организации, которая занималась реализацией мясной продукции «Атемарской». За обеспечение своевременной отгрузки и ритмичные продажи дама вытянула с фирмы более 200 тысяч рублей.

По этой же схеме женщина получила откаты от предпринимателя на 54 тысячи рублей за беспрепятственное заключение с ним договоров на поставку яиц и своевременную отгрузку ходового товара.