Попавший в смертельную аварию КамАЗ был угнан с автостоянки организации в Лямбирском районе

В Мордовии сотрудники полиции выяснили, каким образом за рулем КамАЗа оказался лишенный прав деятель, устроивший смертельную аварию 10 мая этого года. В столкновении двух грузовиков тогда на месте ДТП погиб 49-летний водитель автомашины ГАЗон Next.

Правоохранители установили, что КамАЗ с территории местной организации угнал ее сотрудник. 24-летний парень утром 10 мая пришел на работу, без всякого разрешения забрал со стоянки КамАЗ и приехал на грузовике к себе домой.

Во дворе со своим приятелем он распил спиртное, но его как всегда не хватило. Тогда было решено «послать гонца» до магазина в Саранске, чтобы затариться алкоголем для продолжения застолья.

За руль КамАЗа уселся знакомый угонщика, который ранее был лишен водительских прав. На автодороге Саранск – Берсеневка – Пензятка он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной ГАЗон Next, двигавшейся прямо на встречу. В результате ДТП 49-летний водитель ГАЗона от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.