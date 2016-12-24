Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту убийства 72-летней женщины ее сожителем

По информации Следственного комитета по РМ, 14 мая в Ичалковском районе в деревне Малые Ичалки в ходе ссоры 70-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья «ИЖ-К» в 72-летнюю женщину, с которой проживал совместно. От полученных ран пострадавшая скончалась, стрелка правоохранители задержали на месте преступления.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием также будет установлено, кому принадлежит огнестрельное оружие, из которого было совершено убийство.