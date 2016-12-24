В Мордовии стартовал конкурс на предоставление грантовой поддержки НКО на развитие гражданского общества

В Пресс-центре РМ состоялась пресс-конференция для СМИ, на которой представители Министерства спорта и молодежной политики РМ рассказали о конкурсном отборе на предоставление грантов некоммерческим организациям на развитие гражданского общества.

«11 мая открыт конкурс на предоставление грантовой поддержки НКО на развитие гражданского общества. Конкурсный отбор проходит при поддержке Фонда Президентских грантов на условиях софинансирования. Общий объем поддержки НКО — около 40 миллионов рублей, - сообщила заместитель министра спорта и молодежной политики РМ Елена Мирошкина. - В прошлом году мы впервые поддержали около 25 заявок на сумму более 22 миллионов рублей. Таким образом, объем финансирования вырос почти в два раза. Одна заявка не должна превышать 5 миллионов рублей, срок ее подачи — до 10 июня. Срок реализации проекта — 24 месяца. Подробная презентация доступна на сайте министерства».

Организации вправе представить на конкурс проекты по следующим направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

- защита семьи, поддержка материнства, отцовства и детства

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности

- деятельность в области духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе

- деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина

- укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества

- деятельность в области развития научно-технического творчества детей и молодежи

- охрана окружающей среды и защита животных.

Первый заместитель министра – начальник управления по делам молодежи Министерства спорта и молодежной политики РМ Анастасия Гришнева отметила, что участие в конкурсах и грантах для организаций совершенно бесплатное. Но участникам следует обратить особое внимание на грамотное оформление заявки, и в частности, на составление сметы расходов.

«Подготовка любого проекта начинается с постановки проблемы. Цели и задачи любого проекта для конкретной аудитории исходят именно из этого. Поэтому главный совет при подготовке проекта – предметно учитывать интересы определенной части общества», - подчеркнула Анастасия Гришнева.