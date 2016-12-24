В Мордовии дошколят в детском саду «Радуга» кормили «усохшими» вдвое порциями блюд

Социум

В Мордовии сотрудники прокуратуры совместно с коллегами по надзорной деятельности из Роспотребнадзора по РМ проверили, как организовано питание ребятишек в детском саду «Радуга» Рузаевского района. Как сообщается, в ходе проверки было выявлено двукратное занижение размера среднесуточных порций блюд.

К примеру, детям доставались порции омлета весом в 85 граммов, при нормативном значении в 150-200 гр. Это показало контрольное взвешивание. Анализ меню также показал занижение суммарного среднесуточного объема блюд в целом.

В целях устранения нарушений закона директору дошкольного учреждения внесено представление о недопустимости такой порочной «пищевой практики», в отношении руководителя структурного подразделения детского сада возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

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