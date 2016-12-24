В Саранске и по Мордовии прогнозируют усиление порывов западного ветра до 15-20 м/с

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Как сообщает МЧС по РМ, днем 13 мая с сохранением в ночные часы в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается усиление порывов западного ветра до 15-20 м/с.

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