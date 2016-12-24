В Саранске и по Мордовии прогнозируют усиление порывов западного ветра до 15-20 м/с

Ключевые проекты развития
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Как сообщает МЧС по РМ, днем 13 мая с сохранением в ночные часы в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается усиление порывов западного ветра до 15-20 м/с.
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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
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