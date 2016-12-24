Мордовские браконьеры в суде ответят за незаконный отстрел лосей с ущербом на миллион рублей

В Мордовии перед судом предстанут двое жителей Ардатовского района, обвиняемых в незаконном отстреле лосей на территории лесничества.

25 ноября прошлого года в дежурную часть полиции от государственного охотничьего инспектора поступило сообщение о факте незаконной охоты на территории Ардатовского участкового лесничества. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тушу застреленного молодого лося. А при обследовании соседней территории были найдены останки еще одного лосенка.

По подозрению в истреблении животных правоохранители задержали двоих жителей Ардатовского района – 41-летнего товарища из поселка Тургенево и 37-летнего «промысловика» из самого Ардатова.

Выяснилось, что мужчины на личном автомобиле целенаправленно приехали поохотиться на территорию лесничества. У парочки при себе находились зарегистрированные ружья, при этом лицензии на отстрел животных они не получали. Увидев двух лосят возрастом до 1 года, они «положили» их несколькими выстрелами.

В момент погрузки добычи в машину охотников насторожил шум приближающейся автотехники. Браконьеры были вынуждены скрыться с места происшествия, оставив одну подстреленную особь в лесу.

Причиненный Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ ущерб от этого инцидента составил 640 тысяч рублей.

Кроме того, дознанием была установлена причастность жителя поселка Тургенево к незаконному отстрелу самки лося. В конце октября мужчина на территории лесничества убил взрослую особь, на месте разделал тушу и вывез к себе домой. Причиненный ущерб в том случае составил 400 тысяч рублей.

Фигурантам была избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.