В Саранске молодой парень угодил в полицейский розыск за пустяковую покупку по чужой карте

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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Полицейскими в столице Мордовии устанавливается личность неизвестного молодого человека, причастного к хищению 592 рублей с банковской карты, утерянной местной жительницей. По предварительным данным, 8 мая примерно в 17:30 разыскиваемый, используя чужое платежное средство, путем бесконтактной оплаты приобрел товары в магазине, расположенном по улице Ярославская в Саранске.
Приметы: на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Был одет в камуфляжную футболку и штаны, черно-белые кроссовки.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении данного гражданина, просим сообщить по телефонам: 8 (8342) 29-77-88, 29-77-54, 29-77-60 или 102 (02).
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