В Мордовии прокуратура выявила нарушения при содержании безнадзорных животных в ООО «Икигай»

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Прокуратура Чамзинского района провела проверку исполнения законодательства при содержании безнадзорных животных в деятельности ООО «Икигай».
Прокурорские работники установили, что при входе в ООО «Икигай» отсутствует дезинфекционный барьер, территория приюта находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, занавожена отходами жизнедеятельности животных. Хранение и использование корма для собак осуществляется с нарушением температурного режима. На момент проверки биологические отходы до их транспортировки и утилизации хранились на улице, прикрытые картонной коробкой. Здесь вообще отсутствует помещение для временного хранения биологических отходов. При этом, наличие павших собак в ООО «Икигай» подтверждается копией электронного ветеринарного сопроводительного документа на транспортировку биологических отходов для утилизации на ООО «Саранский Ветсанутильзавод».
В отношении директора ООО «Икигай» вынесено постановление о привлечении к ответственности за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, которое привело к наложению штрафа в размере 3 тысяч 500 рублей.
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