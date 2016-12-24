В 2022 году в Чамзинском районе запланирована реализация 6 инвестиционных проектов на 2,2 млрд. рублей

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Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Чамзинского района. В совещании приняли участие члены республиканского кабинета министров во главе с Председателем Правительства РМ Владимиром Сидоровым. 

Глава Чамзинского района Руслан Батеряков проинформировал Главу республики и членов Правительства, как идет выполнение прогнозных показателей развития территории. С положительной динамикой работают предприятия АПК и промышленности. В частности, производство куриного яйца за четыре месяца текущего года составило 108 млн. штук - 120% к уровню прошлого года. Поголовье свиней выросло на 11%. За 1 квартал 2022 года среднемесячная заработная плата на предприятиях АПК увеличилась на 17% к соответствующему периоду прошлого года и превысила 41 тысячу рублей.

«В 2022 году у нас запланирована реализация 6 инвестиционных проектов, в результате которых будет освоено 2,2 млрд. рублей и создано 194 дополнительных рабочих места», - отметил глава Чамзинского района.

Прогноз по объему поступления собственных доходов за январь – апрель выполнен на 140%. Активно идет строительство и ремонт социальных объектов в рамках реализации национальных проектов. Глава республики заострил особое внимание на том, как продвигается капитальный ремонт поликлиники и переселение граждан из аварийного жилья в п. Комсомольский. «Программу не сорвете?» - спросил Артём Здунов главу района.

«Нет, работа идет в соответствии с графиками», - заверил Руслан Батеряков. 

На совещании были обозначены и проблемные точки района. В первую очередь – это водоснабжение и ремонт дорог. Что касается Дома культуры «Цементник» в п. Комсомольский, давно требующего реконструкции,  - он должен войти в программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год. Кроме того, программой предусмотрено строительство в поселке очистных сооружений, дорог, возведение бассейна. 

Руслан Батеряков отметил также, что население района ждет реконструкции Чамзинского ДК и капитального ремонта Ледового дворца в п. Комсомольский. Глава Мордовии дал поручение Правительству отработать возможность включения этих объектов в федеральные программы на ближайшие годы.

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