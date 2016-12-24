В Саранске демонтируют разрушенную лестницу на улице Солнечной, и на ее месте установят новую

День Великой Победы
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Мэр города Игорь Асабин на месте ознакомился с ужасающим состоянием лестницы на улице Солнечной в Саранске. По поручению Главы Мордовии Артëма Здунова в ближайшее время здесь начнется ремонт. Пришедшие в негодность конструкции демонтируют, а на их месте установят новую лестницу.
Как отмечается в сообщении городской Администрации, все восстановительные работы планируется закончить осенью этого года.
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В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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