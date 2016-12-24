Жительница Рузаевки на майские праздники лишилась полутора миллионов рублей после телефонного общения с аферистами

Полицейские в Мордовии приняли заявление о мошенничестве еще у одной жертвы дистанционных аферистов. 55-летняя жительница Рузаевки на майские праздники пообщалась по телефону с махинаторами, в результате чего лишилась полутора миллионов рублей.

Как рассказала женщина сотрудникам полиции, ей позвонил якобы сотрудник банка, клиентом которого она является, и уточнил, не подавала ли она заявку на смену привязанного к банковской карте номера телефона. Жительница Рузаевки ответила, что никакой заявки она не оставляла, после чего ей предложили дополнительно защититься от жуликов – скачать на смартфон специальную программу. Она, дескать, призвана защищать сбережения от несанкционированного доступа по интернету.

Женщина сделала все, как требовалось, но установленная программа не помогла. Для защиты накоплений от криминальных посягательств, по уверению специалиста, надежнее будет перечислить все деньги на безопасной лицевой счет

Следуя инструкциям звонившего, жительница Мордовии через мобильное приложение совершила перевод 1 миллиона 500 тысяч рублей на неизвестные ей реквизиты. Спустя сутки, не дождавшись возврата денег, она обратилась в полицию. После беседы с правоохранителями женщина узнала, что столкнулась с известным сценарием обмана, когда злоумышленники маскируются под сотрудников банков.

Как сообщает МВД по РМ, по данному факту в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.