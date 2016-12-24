Жилищные условия за счет материнского капитала в этом году улучшили более 850 семей Мордовии

С начала 2022 года 880 семей республики направили средства материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий. Как и прежде, это направление программы в Мордовии является самым востребованным. Из 1 171 поданного с января 2022 года заявления о распоряжении средствами, 75 % приходится именно на это направление.

Почти 700 семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще 190 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Напомним, что с 2020 года родители могут распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитные организации. В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение.

В Мордовии соглашение о таком сотрудничестве подписано с 8 банками (Россельхозбанк, ВТБ Банк, Сбербанк, Газпромбанк, Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «ДОМ.РФ», АО «Альфа Банк», ПАО «Совкомбанк»).

Направить средства на улучшение жилищных условий можно когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.