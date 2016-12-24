Школьник из Саранска будет бороться за победу на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

10 мая в Ташкенте в очном формате стартовала 56-ая Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, в которой участвуют более 100 талантливых ребят из 16 стран. В состав российской сборной на олимпиаде вошли 10 учащихся, в числе которых одиннадцатиклассник из Саранска – ученик Республиканского лицея для одаренных детей Владимир Михайленко.

Организаторами олимпиады выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания «ЕвроХим».

Чтобы попасть на олимпиаду, все участники прошли серьезный отбор. Они стали победителями национальных химических олимпиад, а некоторые из ребят прошли через сито дополнительных отборочных соревнований в своих странах.

«Международная химическая олимпиада признана ЮНЕСКО равной по статусу Международной олимпиаде по химии, – отметил на церемонии открытия председатель оргкомитета, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков. – В некоторых аспектах она даже превосходит ее. Но мы уверены в том, что участники Менделеевской олимпиады справятся с теми сложными заданиями, что подготовило для них жюри».

За неделю участникам ММО-56 предстоит продемонстрировать свои знания в двух теоретических и одном экспериментальном турах. Помимо сложных задач, организаторы подготовили для ребят обширную экскурсионную программу. Они смогут поближе познакомиться с современным Узбекистаном и его историей, в том числе побывать в одной из жемчужин мировой культуры – Самарканде.

Победители и призеры Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии получат дипломы, медали и ценные призы. Абсолютному победителю будет вручена премия имени академика В.В. Лунина. Обладатели всех этих наград станут известны 15 мая.