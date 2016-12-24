АНО «Диалог Регионы» будет оценивать качество работы чиновников в соцсетях

Администрация Президента России теперь особо внимательно следит за поведением губернаторов и мэров в соцсетях. В первую очередь чиновникам рекомендуется заводить аккаунты в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram, чтобы быть на связи с населением. Личные страницы и каналы завели больше 70 губернаторов, в том числе Глава Республики Мордовии Артём Здунов.

Также в ближайшем будущем органам власти придется работать с TikTok, который станет не просто развлекательной площадкой с веселыми видео, а полноценным инструментом информирования о жизни нашей страны и регионов. Об этом в интервью информагентству URA.RU рассказал первый заместитель директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

«Мы долго оценивали, рейтинговали губернаторов, – поделился он. – И с разработанной методологией сейчас идем уже в сторону мэров. Считаем, что должна появиться вертикаль власти в интернете. Плюс в Госдуме рассматривается законопроект, по которому органы власти – не только чиновники, но и министерства, ведомства – будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. Надеюсь, он будет принят.

Успешность работы губернаторов и мэров в соцсетях будет оцениваться по качеству ведения пабликов и личных страниц (например, есть рекомендация использовать больше видео и меньше текста), числу подписчиков и охвату публикаций (в отношении каждого региона при этом учитывается специфика, размер интернет-аудитории), по скорости и качеству ответов на обращения граждан. Качественные информативные аккаунты – основа обратной связи. Например, еще в 2020 году мы фиксировали, что обращения граждан приходят со страниц органов власти только в 5% случаев. А сейчас таких обращений уже 40%.

Для нас очень важно, чтобы коммуникация была человекоориентированной, то есть орган власти общался с людьми на той площадке, где удобнее гражданам. Социальные сети уже идут в сторону того, чтобы, помимо стандартного функционала – общение, просмотр клипов, лонгридов, – на площадках, без перехода на внешние сайты, появились такие функции, как, например, голосование за благоустройство или получение госуслуг. Чтобы для решения своих проблем людям не нужно было совершать лишние действия».

При этом конкретно работа чиновников в соцсетях не входит в KPI, по которым Кремль оценивает их работу. Работать или не работать в соцсетях – остается личной позицией.

«У нас есть несколько глав регионов – Тульская, Тверская, Томская, Волгоградская области, – где исторически сложилось, что коммуникация губернатора с жителями выстроена без личных страниц в соцсетях. И говорить, что это неправильная стратегия, нельзя. К примеру, есть губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который второй срок успешно работает без личной страницы, для него было бы странно сейчас ее заводить», – добавил Кирилл Истомин.

Также замдиректора АНО «Диалог Регионы» рассказал, как блокировка зарубежных соцсетей сказалась на медиапотреблении в России.

«Если говорить про Facebook (запрещен в РФ), то там изначально была в основном экспертная, политизированная аудитория – не более 5% от общего объема. Поэтому блокировка Facebook (запрещен в РФ) ни на что не повлияла. И как-то отдельно я его не стал бы рассматривать.

Instagram (запрещен в РФ) после блокировки потерял ежедневную аудиторию несущественно – 12% на март. При этом конкретные видео и посты продолжают терять от 40% до 60% охватов от региона к региону. Это значит, что люди с VPN по-прежнему заходят в Instagram (запрещен в РФ), но проводят в нем очень мало времени, потому что неудобно: надо заказать еду – выключаешь VPN, надо зайти на какой-то государственный сайт – опять выключаешь.

Уменьшение контента в Instagram (запрещен в РФ) произошло на 31%. По данным Brand Analуtics, уже на конец апреля 56% пользователей снизили активность в Instagram (запрещен в РФ). Если часть активных авторов вообще уходит с площадки, то с ней может уйти их аудитория».

Тем временем наблюдается заметный прирост аудитории у отечественной соцсети «ВКонтакте» – больше 4 млн пользователей в сутки. Также на 22% увеличилась доля активных авторов. Однако в ВК люди в первую очередь заходят, чтобы общаться, и только во вторую – чтобы потреблять контент. Сейчас многое зависит от того, сможет ли ВК перестроить свою рекомендательную систему, создать удобные ленты, полезные читателям и отражающие их интересы.

Продолжает расти и аудитория мессенджера Telegram. За март в российские телеграм-каналы суммарно добавились 40 миллионов новых подписчиков, сейчас общероссийская аудитория мессенджера является второй по величине после Ирана. И если раньше это была экспертная политическая сеть, то в последнее время набор тематик в ней расширился. Люди заходят, чтобы читать новости, смотреть видео. Telegram из мессенджера превратился в полноценную соцсеть с комментариями и реакциями.

Аудитория «Одноклассников» тоже увеличилась, но не так сильно. Люди снова заходят в свои старые аккаунты – количество восстановлений выросло на треть. Темп новых регистраций увеличился в полтора раза.