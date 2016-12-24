В Мордовии стартовал конкурсный отбор на предоставление грантов НКО на развитие гражданского общества

Афиша на День Победы
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Министерство спорта и молодежной политики Мордовии в целях оказания поддержки деятельности некоммерческих организаций, реализующих на территории республики социально значимые проекты, объявляет конкурс на предоставление субсидий из регионального бюджета на 2022 год.
Сумма запрашиваемых грантовых средств не должна превышать 5 млн. рублей на реализацию одного проекта.
Прием заявок осуществляется с 11 мая 2022 года по 10 июня 2022 года.
Программы (проекты) предоставляются по следующим направлениям:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан,
защита семьи, поддержка материнства, отцовства и детства
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности
- деятельность в области духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе
- деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, деятельность в области развития научно-технического творчества детей и молодежи
- охрана окружающей среды и защита животных.
Участники конкурса: социально ориентированные некоммерческие организации.
Ознакомиться с более подробной информацией и подать заявку можно на сайте: https://мордовия.гранты.рф/.
Контактные данные отдела по работе с участниками – 8(8342)30-33-37.
Адрес электронной почты: cissrm@mail.ru.
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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