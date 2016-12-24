В Саранске будут судить 49-летнего мужчину, учинившего кровопролитные «разборки» на день рождения своей супруги

В столице Мордовии завершено расследование уголовного дела 49-летнего местного жителя, учинившего кровопролитные «разборки» на день рождения своей супруги.

В конце февраля этого года в полицию поступило сообщение из больницы. В медицинское учреждение из квартиры дома по улице Т. Бибиной с проникающей колото-резаной раной грудной клетки с повреждением легкого и сердца был госпитализирован 38-летний мужчина. В ходе выезда по указанному адресу полицейские задержали на месте преступления хозяина жилища.

Как установили правоохранители, в квартире на Химмаше по случаю дня рождения женщины собралась компания из нескольких человек. Во время разговора на лестничной площадке между гостеприимным хозяином и одним из гостей вспыхнула ссора. 49-летний супруг именинницы попрекал молодого собеседника за его неправильные жизненные принципы и назвал при этом альфонсом.

Началась драка, в ходе которой возрастной «наставник» заскочил в квартиру, схватил нож и нанес им удар в грудь оппонента. Пострадавший смог самостоятельно спуститься на несколько этажей вниз, после чего почувствовал себя плохо. Скорую помощь и сотрудников полиции вызвал один из гостей праздника, который также находился в подъезде.

Задержанного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью заключили под стражу. Свою вину он не отрицал. В настоящий момент уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.