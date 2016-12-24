Артём Здунов по телефону поздравил ветеранов республики с Днём Победы в Великой Отечественной войне

9 мая Глава Мордовии в телефонных разговорах поздравил ветеранов и тружеников тыла со священным праздником – Днём Победы. Он поблагодарил героев за вклад в великий подвиг советского народа, в котором был повержен фашистский режим.

«От души поздравляю Вас с Днём Победы! Спасибо Вам за все, что сделали для нашей страны, для Мордовии! Желаю Вам долголетия, крепкого здоровья и всего наилучшего!» - сказал Артём Алексеевич в телефонном разговоре с Касимом Садыковичем Искандяровым. В ответ прозвучали символичные и трогательные слова: «Служу Советскому Союзу!»

Касим Садыкович принимал участие в Курской битве. Второй раз на передовую попал в 1943 году. Со своей дивизией дошёл до Витебска. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». Сейчас проживает в Лямбире.

С Татьяной Ильиничной Макушкиной Артём Здунов знаком лично, в день ее столетия Глава республики навещал юбиляра с поздравлениями. Татьяна Ильинична Макушкина в военные годы трудилась на полях, копала окопы в районе реки Суры. Всю жизнь проработав в колхозе Большеберезниковского района, является тружеником тыла, ветераном труда.

Глава Мордовии поздравил Татьяну Ильиничну с праздничным днём, поинтересовался здоровьем и исполнением поручения, касающегося проведения водопровода в дом. «Примите поздравления с Днём нашей Великой Победы! Крепкого Вам здоровья, долгих лет!» - сказал Глава республики, заверив, что готов вновь посетить ветерана в день рождения.

Телефонное поздравление Главы Мордовии получила и Лариса Андреевна Медведева. В 1941 году она добровольцем ушла на фронт. Свой воинский путь прошла до Победы над фашистской Германией и продолжила в Японской войне. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией» и «За победу над Японией». Более 55 лет проработала на предприятиях Саранска.

Спасибо за Победу, дорогие ветераны! Низкий поклон вам!