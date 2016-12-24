11 мая в Саранске откроется выставка «В согласии с лесом – в согласии с собой»

Ключевые проекты развития
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
С 11 мая в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина начнет работу выставка «В согласии с лесом – в согласии с собой». В ней отражены отношения человека и леса в историческом контексте начиная с конца XIX в. и по настоящее время.
Лес всегда был для человека важнейшим ресурсом, источником выживания. Его значение переоценить сложно. Лес давал людям кров и тепло, кормил, лечил, обувал: из деревьев строили дома и отапливали их, изготавливали транспортные средства, домашнюю утварь. Большое значение имел и так называемый побочный промысел: охота, пчеловодство, сбор и заготовка грибов, ягод, орехов, лекарственных трав.
На выставке будут представлены предметы естественно-научной и этнографической коллекции музея.
Выставка продлится до 1 октября.
Поделиться в соц. сетях:
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
В республике прошло зачедание оперативного штаба
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии