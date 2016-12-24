11 мая в Саранске откроется выставка «В согласии с лесом – в согласии с собой»

Культура

С 11 мая в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина начнет работу выставка «В согласии с лесом – в согласии с собой». В ней отражены отношения человека и леса в историческом контексте начиная с конца XIX в. и по настоящее время.

Лес всегда был для человека важнейшим ресурсом, источником выживания. Его значение переоценить сложно. Лес давал людям кров и тепло, кормил, лечил, обувал: из деревьев строили дома и отапливали их, изготавливали транспортные средства, домашнюю утварь. Большое значение имел и так называемый побочный промысел: охота, пчеловодство, сбор и заготовка грибов, ягод, орехов, лекарственных трав.

На выставке будут представлены предметы естественно-научной и этнографической коллекции музея.

Выставка продлится до 1 октября.

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