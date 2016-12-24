Глава Мордовии: «В течение долгого времени нам навязывались западные ценности, но теперь маски сняты»

6 мая в Саранске в МГУ имени Н.П. Огарева состоялся круглый стол на тему «Гуманитарное образование: современные вызовы и традиции». Участники дискуссии обсуждали актуальные вопросы социогуманитарного образования в контексте вызовов современности, роль исторического просвещения в духовно-нравственном воспитании молодежи. Свою точку зрения на эту проблематику высказал и Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель республики подчеркнул, что в сегодняшних реалиях, когда наша страна столкнулась с открытым противодействием со стороны западных стран, необходимо противостоять любым попыткам фальсификации истории.

«Важно, чтобы наша молодежь знала предысторию того, что происходит сейчас, чтобы сохранялась историческая правда, а для этого надо обладать знаниями», - сказал Артём Здунов.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что за прошедшие годы историческому просвещению не уделялось много внимания. Заведующий кафедрой истории России Виктор Арсентьев, в частности, отметил, что даже в законе «Об образовании» такое понятие, как патриотизм, появилось только в 2021 году.

«Да, в течение долгого времени нам навязывались западные ценности, но теперь маски сняты, и мы можем видеть, кто и что из себя представляет», - подчеркнул Глава Мордовии.

Учитель истории и обществознания Рузаевский школы № 8 Виктория Богдашкина высказалась в поддержку инициативы Министра просвещения России Сергея Кравцова о введении исторического образовательного компонента в школах, начиная с 1 класса.

Глава республики согласился с тем, что школьное образование играет очень важную роль в становлении человека, его социальной и государственной идентификации. Артём Здунов поддержал целый ряд предложений, высказанных участниками круглого стола. Они касались преподавания социогуманитарных дисциплин, в том числе усиления регионального компонента в преподавании отечественной истории, проведения научно-практических конференций. В частности, уже осенью этого года в Саранске под патронатом Главы Мордовии состоится республиканский конкурс исследовательских работ среди школьников и студентов «Гордость моей Родины».

Также руководитель республики попросил преподавателей Мордовского госуниверситета подключиться к федеральному проекту военно-исторических лагерей «Страна героев». Напомним, что Мордовия стала одним из пяти российских регионов, где этим летом будут организованы три смены для детского отдыха по военно-историческому направлению.