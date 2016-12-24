Медицинские организации Мордовии получат свыше 174 миллионов рублей на обновление реабилитационного оборудования

В 2022 году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием будет направлено более 8,8 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В соответствии с распоряжением в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» Мордовия в текущем году получит из федерального бюджета 174 миллиона 984,8 тысячи рублей.

Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации. «Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причем бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами Правительства РФ 4 мая.