Руководство и сотрудники МВД по РМ поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Василия Андреевича Синицына

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы по поручению Министра внутренних дел по РМ Бориса Шейнкина заместитель Министра Владислав Смирнов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Василия Андреевича Синицына. От лица руководства республики и регионального МВД полковник внутренней службы пожелал ему крепкого здоровья, долголетия и благополучия, а также вручил памятные подарки.

Поздравления для ветерана подготовили и сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городскому округу Саранск. Торжественным маршем они прошли перед окнами дома Василия Андреевича. Ветеран встречал полицейских в парадной форме и признался, что был растроган таким вниманием со стороны молодого поколения сотрудников.

Как отмечается в сообщении МВД по РМ, вдохновившись примером деда, на службу в полицию поступил внук Василия Синицына Олег. Сейчас он трудится в УМВД России по го Саранск и с гордостью рассказывает о боевых и трудовых подвигах Василия Андреевича.

Василий Андреевич Синицын родился 21 декабря 1927 года в селе Пичеуры Чамзинского района МАССР. В 1944 году он был призван для прохождения службы. По железной дороге призывников отправили в учебно-стрелковую дивизию Приволжского военного округа на станции Суслонгер. Там его зачислили курсантом пулеметного батальона третьего учебно-стрелкового полка, где необходимо было постигать азы стрелкового мастерства.

Полгода они жили в землянках, в казарме размещалось по 80 человек. А 9 мая 1945 года солдаты узнали о том, что советские войска одержали победу над Германией. В конце мая бойцов отправили на станцию Мучная. Побыв некоторое время в запасном стрелковом полку 5-й армии, Василий Синицын был зачислен автоматчиком 1229 стрелкового полка 371 стрелковой дивизии 65 Ковенского Краснознаменного стрелкового корпуса. В августе 1945-го 5-я армия перешла в наступление. На своем пути советские войска освобождали города Нинъань, Дуннин, Муданьцзян.

Позже батальон был расформирован. Только двадцать человек остались охранять штаб, в их числе и рядовой Синицын. В ноябре штаб сменил место дислокации, прибыл в гарнизон Сергеевка Гродековского района Приморского края. Василий Андреевич служил при штабе корпуса, затем его перевели сапером в 879 отдельный саперный батальон, а позже в 249-ю отдельную саперную ордена Александра Невского роту. Здесь по директиве Генштаба ему, сержанту-фронтовику, присвоили первое офицерское звание младшего лейтенанта интендантской службы.

В Мордовию Василий Андреевич вернулся в 1961 году. Работал в военкомате в Саранске, а спустя два года был переведен в МВД МАССР, где прослужил 30 лет.