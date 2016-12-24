В Мордовии водитель на «Volkswagen Jetta» сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 5 мая в Торбеевском районе водитель иномарке сбил на дороге «байкера» на «Suzuki». В 19 часов на автодороге Рузаевка – Ковылкино – Торбеево 35-летний мужчина за рулем автомашины «Volkswagen Jetta», по предварительным данным, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении мотоциклом «Suzuki GSX-R750».

В результате ДТП 31-летний мотоциклист с различными травмами был госпитализирован в Торбеевскую центральную районную больницу, у него взята кровь на анализ. На водителя автомашины «Volkswagen Jetta» составлено два административных материала - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и за оставление места ДТП, участником которого он являлся.

Как отмечается, в этом году водитель немецкого седана уже штрафовался за превышение скорости.