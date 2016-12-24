Жителям Мордовии в этом году выплатили свыше 18 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия и боеприпасов

Репортер

В Мордовии сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками МВД проводят профилактическую акцию «Оружие-2022», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них единицы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

За четыре месяца проведения на территории Мордовии профилактической акции «Оружие 2022», гражданами на возмездной основе сданы 12 единиц незаконно хранящегося оружия и 44 штуки патронов. По заявлениям 6 жителей республики в этом году проведена процедура выплаты денежных средств в размере 18 тысяч 620 рублей.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает гражданина от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.

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