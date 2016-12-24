В Саранске 9 мая после проведения праздничного салюта для жителей будет организована доставка транспортом в микрорайоны города

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По информации Администрации Саранска, организованная доставка жителей в микрорайоны города после проведения праздничного салюта 9 мая будет осуществляться по следующим направлениям: 

Химмаш – транспорт отправится с ул. Володарского (район школы № 39).

Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова).

Ялга и Николаевка – транспорт отправится с ул. Московская (остановка Парк).

Стоимость проезда - согласно действующим тарифам.

Напомним, что «Салют Победы» прогремит на главной площади мордовской столицы в 22.00.

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