В Саранске 9 мая после проведения праздничного салюта для жителей будет организована доставка транспортом в микрорайоны города

В Мордовии на треть увеличилось число заявок на изобретения
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
По информации Администрации Саранска, организованная доставка жителей в микрорайоны города после проведения праздничного салюта 9 мая будет осуществляться по следующим направлениям:
Химмаш – транспорт отправится с ул. Володарского (район школы № 39).
Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова).
Ялга и Николаевка – транспорт отправится с ул. Московская (остановка Парк).
Стоимость проезда - согласно действующим тарифам.
Напомним, что «Салют Победы» прогремит на главной площади мордовской столицы в 22.00.
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В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
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