«Пушкинская карта» поможет молодым жителям Мордовии провести майские праздники приятно и с пользой

В России после небольшого рабочего перерыва продолжаются майские праздники. Вся страна будет отмечать День Великой Победы и просто отдыхать. Минкульт РФ подготовил масштабную программу, которая позволит россиянам, особенно юным и молодым поколениям, провести эти четыре дня приятно и с пользой.

«По факту в каждом регионе будут свои значимые события, – поделилась Министр культуры России Ольга Любимова, – и в том числе такое очень дорогое для нас направление, как «Пушкинская карта». В каждом регионе каждое министерство культуры проработало 10 самых значимых событий, которые можно посетить по «Пушкинской карте». Мне кажется, что это может стать таким ориентиром и для тех людей, кто моложе 14 лет, и старше 22 лет, и они тоже могут присоединиться к нашей программе».

Минкульт Мордовии подготовил список самых интересных мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте». Некоторые из них будут проходить не только 7-10 мая, но и на протяжении всего последнего месяца весны.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке: mktrm.ru/news/3545

«Этот месяц наполнен не только первомайскими праздниками и Днем Великой Победы, – рассказывает замдиректора краеведческого музея им. И. Д. Воронина Дмитрий Фролов, – но и рядом других исторических дат, с которыми будут связаны определенные мероприятия. Например, в мае у нас открывается выставка-реэкспозиция зала Петра I «Эпоха Петра Великого», поскольку в этом году исполняется 350 лет со дня рождения первого российского императора».

Однако «Пушкинская карта» позволяет посетить не только театры и музеи, но и кинотеатры. Из доступных на карте 5 тыс. рублей на билеты в кино можно потратить до 2 тыс. рублей.

«Огромное количество премьер, в том числе в кинотеатрах, – говорит Ольга Любимова. – В майские праздники, особенно 9 мая, это наша традиция, это время семейных походов, семейного отдыха. И нам очень важно, чтобы наши кинематографисты представили премьеры фактически для всех членов семьи: военно-исторические патриотические фильмы «Крылья над Берлином» и «Первый Оскар», первая за 20 лет полнометражная анимационная картина «Союзмультфильма» «Суворов», на которую могут пойти от мала до велика. Это тоже очень ожидаемое для нас событие, и для «Союзмультфильма», и для Министерства культуры».

Напомним, что получить «Пушкинскую карту» могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Как ее оформить, читайте здесь: clck.ru/XDTXm