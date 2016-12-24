41-летний житель Саранска взял кредит на 900 тысяч рублей и перевел все деньги мошенникам

В Мордовии очередной доверчивый местный житель угодил в кредитную кабалу после звонка мошенника. Миллионы предупреждений через СМИ оказались бессильными перед вербальным натиском афериста.

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть полиции в Саранске обратился 41-летний местный житель, который сообщил, что после общения с неизвестным лишился личных сбережений в сумме 906 300 рублей.

Потерпевший рассказал, что по телефону ему позвонил мнимый представитель банка и выдал избитую «легенду» - на его имя неизвестные злоумышленники дистанционно пытаются оформить кредит. Для предотвращения указных действий собеседник порекомендовал оформить в ближайших банках займы на требуемую сумму и положить их на «безопасные» счета.

Не усомнившись в том, что он действительно общается с сотрудником финансового учреждения, житель Саранска взял кредиты, обналичил деньги и перевел несколькими платежами на абонентские номера по указке злоумышленника. В дальнейшем мужчина рассказал родным о случившемся, они и посоветовали ему обратиться в правоохранительные органы. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности мошенников и все обстоятельства произошедшего.

МВД по РМ сопроводило это сообщение видео-роликом, в котором даже самому «дремучему» пользователю прямо указывается на соблюдении осторожности при звонках такого рода.