Прокуратура в Мордовии заблокировала интернет-ресурсы с информацией о способах жесткого обращения с животными

Антикризисный штаб
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Прокуратурой Ромодановского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены интернет-ресурсы, на которых в свободном доступе имелась информация о способах жесткого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение подобной информации. Соответственно, прокурор района обратился в суд с 10 заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Судом заявления прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.
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