Прокуратура в Мордовии заблокировала интернет-ресурсы с информацией о способах жесткого обращения с животными

Прокуратурой Ромодановского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены интернет-ресурсы, на которых в свободном доступе имелась информация о способах жесткого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение подобной информации. Соответственно, прокурор района обратился в суд с 10 заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом заявления прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.