Сенатор Петр Тултаев поднял вопрос о создании электронного переводчика c использованием мордовских языков

Вопрос создания электронного переводчика c использованием мордовских языков в ходе рабочей встречи обсудили сенатор от Мордовии Петр Тултаев и директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ Галина Куршева.

«К сожалению, во всем большом интернет-пространстве нет возможности перевода на мордовские языки, - отметил Петр Тултаев. - Опыт реализации подобных проектов имеется в Коми, Марий Эл, Удмуртии. Мордовия здесь только в начале пути. Очевидно, что есть необходимость объединения усилий научного сообщества, образовательных и культурных учреждений, национальных журналов и изданий, других заинтересованных сторон при координации единого научного Центра».

По мнению российского сенатора, таковым бы мог выступить НИИ гуманитарных наук.



В свою очередь Галина Куршева выразила заинтересованность в работе над реализацией проекта, а также рассказала об основных направлениях деятельности института в области изучения мордовских языков, истории, традиций и культуры мордовского народа.