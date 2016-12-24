В Саранске суд отправил под домашний арест организатора потребительского кооператива «Народный капитал»

Ленинский суд Саранска отправил под домашний арест организатора потребительского кооператива «Народный капитал» 21-летнего Андрея Астапова. Молодой парень со средним образованием из Московской области выманил у жителей Мордовии свыше 51 миллиона рублей под обещания огромной доходности вкладов. Астапова обвиняют в хищении денежных средств пайщиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что осенью 2020 года предприимчивый молодой человек учредил потребительский кооператив с расхожим названием «Народный капитал». По интернету Астапов нашел себе партнеров по прибыльному делу, которым представился вымышленным именем, и в целях дополнительной конспирации общался с ними только по сети.

Группа товарищей открыла в Саранске на улице Полежаева обособленный офис кооператива, куда наняли сотрудников. Для привлечения внимания к своей структуре в мордовских СМИ была проведена масштабная рекламная кампания «Народного капитала». Вкладчикам обещалась очень привлекательная доходность по паевым взносам. Люди понесли в кооператив свои сбережения.

«Финансовая феерия» закончилась быстро и болезненно. За время существования ПК «Народный капитал» в Саранске, с сентября 2020 года по июнь 2021 года, Астапов со своим сообщниками похитили у граждан денежные средства на общую сумму более 51 миллиона рублей. На эти деньги учредитель кооператива скупал криптовалюту и просто тратил чужие средства на свою безбедную жизнь. Понятно, что он изначально не намеревался исполнять перед вкладчиками свои обязательства.

29 апреля 2022 года Андрей Астапов был задержан по подозрению в совершении масштабного мошенничества. Свою вину в ходе допроса он признал в полном объеме.

В суде житель Московской области фигурировал в качестве индивидуального предпринимателя и студента 2 курса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Парень и его адвокаты хотели добиться легкой меры пресечения – в виде запрета определенных действий. Но суд согласился с позицией стороны обвинения, и отправил «кооператора» под домашний арест по 23 июня 2022 года включительно.