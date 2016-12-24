Андрей Наумов назначен председателем Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ

Глава Мордовии Артём Здунов подписал Указ о назначении Андрея Наумова председателем Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Мордовия.



Андрей Геннадьевич родился в селе Алово Атяшевского района. Окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, затем – Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. Прошел обучение в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности начальника караула самостоятельной военизированной пожарной части №1 отдела пожарной охраны МВД Мордовской АССР.

С 1989-го по 2005 год работал на различных руководящих должностях в службах пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.



С 2005 года трудовая деятельность Андрея Наумова связана с Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия. До 2010 г. работал начальником управления материально-технического обеспечения, затем – первым заместителем начальника ГУ МЧС России по РМ. С 2011 по 2022 гг. занимал должность начальника Главного управления МЧС России по Республике Мордовия.



Заслуженный спасатель Республики Мордовия. Награжден медалью «За отвагу на пожаре», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Славы III степени, знаком отличия «За самоотверженный труд».