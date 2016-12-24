Жители Саранска смогут в кинотеатре посмотреть документальный фильм о героическом уроженце Мордовии лейтенанте Иване Гусеве

«Школьный патент - шаг в будущее»
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
Документальный фильм «Иван Гусев. Подвиг на Курской дуге» режиссера Максима Рыськина и продюсера Александра Учеваткина рассказывает об уроженце села Сабанчеево Атяшевского района Мордовии.
«12 июля 1943 года. Прохоровка. Танк лейтенанта Гусева Т-34, в котором находились командир батальона капитан П.А. Скрипкин, был подбит немцами. Члены экипажа вытащили раненного командира и укрыли в ближайшей воронке. Их передвижения заметил вражеский танк. Немецкий «Тигр» направился на укрытие и хотел раздавить комбата Скрипкина, медсестер и других бойцов. Ради спасения товарищей экипаж танка (Иван Гусев, Александр Николаев, Роман Чернов) совершил танковый таран. О героях слагали песни, легенды, стихи, писали их имена на башнях танков («За смерть лейтенанта Гусева!», «За Сашу Николаева»).
Фильм можно посмотреть 9,10 и 11 мая в 19:00 в кинотеатре «Мадагаскар» в ТЦ «Сити Парк». Билеты приобрести можно здесь.
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