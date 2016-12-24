В Саранске на площади перед РДК прозвучат песни и музыкальные произведения военно-патриотической направленности

В рамках культурно-просветительского проекта #КварталПОБЕДЫ 8 мая 2022 года в 14.00 на площади перед Республиканским Дворцом культуры в Саранске ул. состоится Гала-концерт регионального этапа Международного фестиваля патриотической песни и музыкального произведения «Молодые таланты Отечества». Об этом сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ.

В концерте примут участие солисты, дуэты, вокальные ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли из 12 муниципальных районов республики и городского округа Саранск, которые исполнят песни и музыкальные произведения военно-патриотической направленности.