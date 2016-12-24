Глава Мордовии провел прямую линию в социальных сетях и ответил на вопросы жителей республики

Глава Республики Мордовия Артём Здунов 29 апреля на площадке ЦУРа провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей региона, поступившие через социальные сети. Беседа длилась около часа. Во время онлайн-трансляции руководитель региона максимально подробно остановился на самых важных темах – экономической ситуации в республике, строительстве и ремонте дорог, инженерных сетей, благоустройстве общественных пространств, развитии туризма, а также ответил на вопросы, которые вошли в ТОП наиболее задаваемых пользователями соцсетей.



Глава региона охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в регионе. Многие отрасли завершили 2021 год с неплохими показателями. 31 предприятие республики включено в число системообразующих, что позволяет им получать федеральную поддержку.



Артём Здунов рассказал, что в ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации на рынке труда. Сейчас в республике больше 7 тысяч вакансий, в том числе 4,6 тыс. вакансий – по рабочим профессиям.



Глава региона отметил, что за последний год на отдельных промышленных предприятиях зафиксирован рост заработной платы. Увеличение заработка бюджетников – напрямую зависит от роста налогооблагаемой базы. «Вопрос этот сложный, но поправимый», – отметил он. Артём Здунов подчеркнул, что вопросом повышения уровня заработка должны заниматься не только на региональном уровне, но и руководители предприятий.



В столице Мордовии в 2022 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направлено более 89 миллионов рублей, а также 156 миллионов из Дорожного фонда республики. Артём Здунов отметил, что подрядные организации сейчас уже работают на самых проблемных участках дорог. К ремонту на отдельных улицах приступят после того, как завершатся работы по замене инженерных сетей. Так, на улице Саранской работы по ремонту проезжей части будут выполнены после замены канализационного коллектора.



«Коллектор был изношен до предела, там ничего живого нет, все гнилое. Перед футбольным чемпионатом его просто закрыли асфальтом. То, что тогда было закатано в асфальт, сейчас вынуждены поднимать и менять», - сказал Артём Здунов.



В рамках эфира прозвучали вопросы о ремонте дороги и лестниц на улице Солнечной. Эти две темы находятся в ТОПе наиболее задаваемых в последние несколько лет.



«Что касается лестничного пролета – поручения городу даны, их нужно исполнить. Я помню эти фотографии из соцсетей. Это лестница при отсутствии лестницы. Я думаю, в ближайшее время сделают, вместе с мэром города побываем там, пройдемся по ним», - отметил Глава Республики Мордовия.



По предварительным оценкам, на реконструкцию дороги по улице Солнечной необходимо более 140 миллионов рублей. В настоящее время изыскивается возможность ее включения в программу ремонта дорог с привлечением федеральных средств.



Глава республики ответил на вопросы о ремонте площади Тысячелетия. По его мнению, прежде чем приступать к ремонту брусчатки, необходимо продумать комплексное наполнение этого пространства. Как отметил Артём Здунов, площадь Тысячелетия должна стать визитной карточкой города.



«На этой площади располагается важный для республики спортивный объект, который мы при поддержке Президента достроили. На Саранск Арене состоялось событие мирового уровня – Кубок Первого канала. Площадь Тысячелетия – отличное пространство и нужно сделать из нее точку притяжения. Для ее развития планируем привлечь средства инвесторов, это будут частные инвестиции. Шаг за шагом будем реализовывать здесь инфраструктурный проект», – подчеркнул Глава республики.



На прямом эфире был поднят вопрос об обеспечении дошкольных образовательных учреждений специализированной охраной. Артём Здунов отметил, что работа в этом направлении ведется: на антитеррористической комиссии Республики Мордовия принято решение об установке в дошкольных образовательных учреждениях тревожных кнопок, а в новых детских садах оснащение соответствует всем предъявляемым требованиям по антитеррористической защищенности.



«Жизнь детей для нас дороже всего. Решение АТК будет исполняться по всей республике. Однако стоит понимать, что такая ситуация может произойти в любой организации, в любом общественном месте. Это вопрос нашей внимательности», - сказал Глава республики. В преддверии предстоящих массовых мероприятий он призвал жителей Мордовии к бдительности.



За время эфира поступило более 300 вопросов, все они будут отработаны профильными структурами.



Посмотреть полный эфир с Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым можно по ссылке: https://vk.cc/cd9VMo