На прямую линию с Главой Мордовии поступило свыше 300 вопросов от жителей региона

Об этом руководитель республики Артём Здунов сообщил на интернет ресурсах в Телеграм и Вконтакте.

«На прямую линию мне пришло больше 300 вопросов. В эфире рассмотрели самые проблемные случаи, по которым было больше всего обращений.

Много вопросов задали про дороги и благоустройство.

В этом году по нацпроекту БКАД на ремонт дорог в Саранске направлено больше 89 млн рублей; кроме того, 156 млн руб. выделили из Дорожного фонда республики. Сможем отремонтировать 26 дорог в городском округе. Ремонт начали, соблюдение сроков и качество - на личном контроле руководителей муниципалитетов. Выявленные недостатки подрядчик устраняет за свой счёт. График дорожного ремонта в республике - https://vk.com/@officialmordovia-plan-dorozhnyh-rabot-v-mordovii-v-2022-godu

Поручил мэру Саранска привести в порядок уличные лестницы на ул. Солнечной. Самих лестниц уже практически нет, подниматься по ним опасно. На этой улице нужна и реконструкция дороги. Потребуется больше 140 млн руб., планируем привлечь федеральные средства.

Что касается рабочих мест - сейчас в республике больше 7 тысяч вакансий, из них 4,6 тысяч - по рабочим профессиям.

Были вопросы о зарплатах. Они действительно невысокие в регионе. Тем не менее, в последний год рост зарплат зафиксирован на отдельных промышленных предприятиях и в АПК. Вопросом повышения уровня заработка занимаемся совместно с руководителями предприятий.

От волонтёров приюта для безнадзорных животных поступила жалоба на установленный график его посещений. Попросил руководство города разобраться в ситуации и дать людям возможность помогать тогда, когда им удобно. Это наш совместный объект заботы, он должен быть доступен для каждого, кто хочет помочь.

Вообще хочу сказать, что такие эфиры - очень нужное и полезное общение. Сразу понятны болевые точки в регионе. Сможем скорректировать многие планы - по ремонту дорог, благоустройству. Спасибо всем, кто подключился, спрашивал. Ответы дадим в комментариях, профильные ведомства уже прорабатывают их. Есть запрос на прямой разговор жителей с мэром Саранска. Попросил Игоря Юрьевича, не затягивая, провести эфир сразу после майских праздников».