В Мордовии на базе МГУ им. Н.П. Огарева пройдет региональный этап всероссийского Турнира Трех Наук

С 21 апреля по 15 мая пройдут региональные этапы Турнира Трёх Наук 2022. В Приволжском федеральном округе мероприятие 13-15 мая пройдет на базе МГУ им. Н.П. Огарева.



Участники решают заранее известные задачи на стыке 3 дисциплин: физики, химии и биологии, а результаты представляют в научных боях, выступая в роли докладчика, оппонента или рецензента. Осенью победители региональных этапов встретятся на финале в Воронеже и сразятся за главный приз.

Участие в Турнире Трех Наук может оказаться полезным для оттачивания навыков, которые пригодятся в построении карьеры. Опять же, на мероприятии присутствуют сотрудники компаний-партнеров, которые могут предложить стажировку или трудоустройство. Плюс – общение со студентами и молодыми учеными со всей России. Не стоит забывать и о главном призе – научном путешествии.

Регистрация участников доступна по ссылке: https://iturnir.ru/registration

«Наш вуз всегда поддерживает предложение федерального оргкомитета выступить соорганизаторами Турнира в ПФО. Интересный формат турнира позволяет вовлечь обучающихся в сферу исследований и разработок. Подготовка к Турниру, участие в нем, а также общение с командами из других городов способствует профессиональному росту студентов и расширению их кругозора. Уверен, что в этом году 13-15 мая нас ждет увлекательное мероприятие, тем более, что мы вернулись в очный формат проведения Турнира», - прокомментировал проректор по научной деятельности МГУ им. Н. П. Огарева Александр Давыдкин.

На базе МГУ им. Н. П. Огарёва турнир проходит с 2016 года. Огаревцы становились победителями четыре раза: в 2017 году - команда «Новый элемент», в 2018 году - команда «Метод Монте-Карло», в 2019 и 2020 годах - команда «Альфа Центавра».