Лучшим воспитателем года в Мордовии признали Лидию Ягину из рузаевского детского сада №16

«Школьный патент - шаг в будущее»
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
В Мордовии подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2022». В финале конкурса свои новаторские методики работы в системе дошкольного образования представляли шесть педагогов, включая лучшего воспитателя Саранска этого года Валентину Дыдыкину из детского сада №80.
Жюри решило отдать победу в республиканском конкурсе педагогу-психологу из детского сада №16 Рузаевки Лидии Ягиной. Именно она будет представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года – 2022».
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Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
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