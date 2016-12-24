Лучшим воспитателем года в Мордовии признали Лидию Ягину из рузаевского детского сада №16

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В Мордовии подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2022». В финале конкурса свои новаторские методики работы в системе дошкольного образования представляли шесть педагогов, включая лучшего воспитателя Саранска этого года Валентину Дыдыкину из детского сада №80.

Жюри решило отдать победу в республиканском конкурсе педагогу-психологу из детского сада №16 Рузаевки Лидии Ягиной. Именно она будет представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года – 2022».

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