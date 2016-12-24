Жители Мордовии могут рассказать о своих героях Великой Отечественной войны в проекте «Минута памяти»

Форум классных руководителей при поддержке АНО «Диалог» запустил новый проект «Минута памяти», приуроченный к 9 мая. В первую очередь он рассчитан на педагогов, школьников и студентов, но поучаствовать может любой желающий.

Проект позволяет простым языком рассказать об участниках Великой Отечественной войны в коротких минутных видеороликах в соцсети «ВКонтакте».

Подробности и инструкции о том, как снять свой клип, доступны по ссылке: vk.com/vfkr_ru?w=wall-204936543_139499

«Проект «Минута памяти» – это прекрасная возможность вспомнить своих родственников, которые самоотверженно принимали участие в Великой Отечественной войне. А заодно рассказать о них всем жителям нашей страны. Главное новшество этого проекта – простая форма подачи через «Клипы ВКонтакте», которые так популярны среди нынешней молодежи. Надеюсь, это поможет привлечь юные поколения к обсуждению действительно важных тем и сделает патриотизм по-настоящему модным трендом. Обязательно приму участие в проекте и посоветую его своим коллегам и ученикам», – поделилась мнением учитель истории и обществознания саранского лицея №26 Светлана Ермошкина.

Присоединяйтесь и вы! Публикуйте свои клипы с хештегом #минутапамяти2022.