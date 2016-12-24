В Саранске 3 мая будет организовано движение общественного транспорта в направлении Ключаревских и Пушкинских кладбищ

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Как сообщает Администрация города, 3 мая будет организовано движение общественного транспорта от автовокзала Саранска в направлении Ключаревских кладбищ (проезд платный). На территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки ПАЗ.
Также 3 мая от остановки общественного транспорта «Николаевка» р.п. Николаевка в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25. Время отправления от остановки «Николаевка»: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
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