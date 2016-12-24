Отделение Пенсионного фонда по Мордовии сообщает о графике выдачи пенсий и социальных выплат в период майских праздников

Социум

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Мордовия сообщает, что в целях обеспечения своевременной выплаты пенсий и других социальных выплат во время майских  праздников, утвержден график доставки пенсий и социальных выплат.

Доставка пенсий  через отделения почтовой связи производится по графикам,  составленным почтовыми отделениями связи и согласованным с Отделением Пенсионного фонда.

Так, в городских и сельских отделениях почтовой связи  с 5-ти и 6-ти дневной рабочей неделей пенсионерам, получающим пенсию с 3 по 10  мая,  выплаты доставят по следующему графику:   

-  3 мая - за 3 мая;

-   4 мая - за 4 мая;

-  5 мая - за 5 мая;

- 6 мая - за 6 и 7 мая;

- 7 мая - за 8, 9 и 10 мая.

С 11 мая выплаты пойдут по обычному графику доставки (с учетом режима работы каждого отделения почтовой связи).

В сельских отделениях почтовой связи  с 3-х дневной рабочей неделей (вторник, четверг, суббота) определены следующие даты доставки пенсии:

-  3 мая - за 3 и 4 мая

- 5 мая - за 5 и 6 мая

- 7 мая - за 7,8 и 9 мая

- 10 мая - за 10 и 11 мая.

С 12 мая выплаты пойдут по обычному графику.

В сельских отделениях почтовой связи  с 3-х дневной рабочей неделей (понедельник, среда, пятница) выплату доставят:

-  3 мая - за 3 и 4 мая

- 4 мая - за 5,6 и 7 мая

- 6 мая - за 8, 9 и 10 мая

С 11 мая - по обычному графику доставки.

Пенсионерам, получающим пенсионные выплаты через кредитные учреждения (на счет банковской карты либо на счет по вкладу), майская пенсия будет перечислена в традиционные дни доставки. Т.е. график у них не меняется!

Что же касается получателей мер социальной поддержки, традиционная дата доставки которых через банки приходится на 3 число месяца (ежемесячные выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 17 лет,  беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также   меры поддержки, которые раньше оказывали органы социальной защиты населения), выплаты им будут произведены  29-го апреля.

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала за май будут профинансированы в первый рабочий день после первомайских праздников - 4 мая.

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