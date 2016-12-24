На фестивале ГТО среди госслужащих и работников муниципалитетов Мордовии победу одержала команда Краснослободского района

Спорт

По информации Министерства спорта и молодежной политики РМ, на прошедшем в Саранске фестивале  ГТО среди госслужащих и работников муниципалитетов Мордовии победу одержала команда Краснослободского района.

Призовую тройку фестивального зачета составили команды Краснослободского, Атюрьевского и Большеберезниковского районов.

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