На фестивале ГТО среди госслужащих и работников муниципалитетов Мордовии победу одержала команда Краснослободского района

По информации Министерства спорта и молодежной политики РМ, на прошедшем в Саранске фестивале ГТО среди госслужащих и работников муниципалитетов Мордовии победу одержала команда Краснослободского района.

Призовую тройку фестивального зачета составили команды Краснослободского, Атюрьевского и Большеберезниковского районов.



