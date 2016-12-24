На фестивале ГТО среди госслужащих и работников муниципалитетов Мордовии победу одержала команда Краснослободского района

«Школьный патент - шаг в будущее»
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
По информации Министерства спорта и молодежной политики РМ, на прошедшем в Саранске фестивале ГТО среди госслужащих и работников муниципалитетов Мордовии победу одержала команда Краснослободского района.
Призовую тройку фестивального зачета составили команды Краснослободского, Атюрьевского и Большеберезниковского районов.
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