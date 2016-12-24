В Саранске из-за ремонта моста по улице Ботевградской изменяются схемы движения автобусных маршрутов №3 и №27

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Как сообщает Администрация города, в связи с проведением ремонтно-строительных работ и ограничением движения по мосту через реку Саранку по улице Ботевградской, с 14 марта изменяются схемы движения автобусных маршрутов №3 и №27.
Автобусный маршрут № 3 сообщением «ул. Мокшанская – Гостиница «Адмирал» будет следовать до путепровода через р. Саранку и обратно по действующему маршруту.
Автобусный маршрут №27 сообщением «ГБУЗ «Республиканская больница №5» - МП г.о. Саранск «Горэлектротранс» вместо моста через реку Саранку будет следовать по ул. Ботевградской, затем по улицам Советской, Большевистской, Красноармейской с выходом на улицу А. Невского и далее по действующему маршруту.
При этом, ранее анонсированные схемы движения автобусов №3 и №27 пересмотрены.
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