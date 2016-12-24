Региональный общественный центр интернет-технологий выступил с предложением о создании «норм о цифровом нейтралитете»

РОЦИТ обратился к ООН с предложением создать «нормы о цифровом нейтралитете» на период вооруженных конфликтов.

«Предлагаем инициировать создание норм о цифровом нейтралитете в период вооруженных конфликтов, призванных регламентировать и детерминировать различные аспекты информационного освещения таких конфликтов. Это станет значимым шагом к стабилизации и укреплению мирового сообщества в условиях глобальной цифровизации и развития новых технологий», – говорится в письме гендиректора РОЦИТ Рустама Сагдатулина к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В цифровую эпоху информационные способы воздействия на противоборствующую сторону применяются все чаще, также оказывая влияние и на все мировое сообщество. При этом информационные войны никак не регулируются современным гуманитарным правом.

«Понятия, методы и правила информационной войны не детерминированы ни в одной правовой системе мира. Это позволяет конфликтующим сторонам свободно применять любые инструменты и технологии, призванные исказить реальную картину мира», – сказано в обращении.

В качестве примера РОЦИТ приводит методы украинских властей, которые активно распространяют через соцсети и мессенджеры жестокие кадры, которые через таргетированную рекламу транслируются на российскую аудиторию.

«Ситуация, которая складывается сегодня вокруг России и спецоперации на Украине, наглядно показала, что соцсети и мессенджеры, давно ставшие частью нашей жизни, могут оказаться мощным информационным оружием в недобросовестных руках, – делится мнением врио первого замминистра – начальника управления цифрового развития РМ Наталья Санина. – Поэтому считаю предложение РОЦИТ абсолютно обоснованным, ведь в первую очередь в результате подобных действий страдают мирные граждане, фактически становясь невинными жертвами информационной войны. За последние недели, наверное, уже каждый россиянин, имеющий хотя бы мобильный телефон, столкнулся с агрессивной антироссийской пропагандой. Конечно, сейчас, когда отношения между Западом и Россией так напряжены, вряд ли стоит ожидать каких-то объективных решений от ООН. Но сегодня это коснулось нас, а завтра уже может коснуться их. Поэтому для цифровых площадок важно соблюдать нейтральный статут и следить за безопасностью своих пользователей».