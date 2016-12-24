Член Общественной палаты Мордовии Евгений Трифонов считает историю об авиационном ударе по мариупольскому роддому ложью

Недавно по многим СМИ, пабликам в соцсетях и каналам в мессенджерах прокатилась информация, что якобы российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе. Бывший заместитель начальника полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что также под удар попало детское отделение, в результате чего пострадали около 17 человек, погибших нет.

Однако, чем больше эксперты изучали детали произошедшего, тем понятнее становилось, что история – фейк.

Очевидно, что пациенты и персонал медучреждения не пострадали. Как рассказали жители Мариуполя, в конце февраля здание роддома заняли силы ВСУ, выгнав оттуда всех мирных граждан и оборудовав огневые точки.

«На заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона», – поделился Глава МИД РФ Сергей Лавров.

Материалы о пострадавших пациентах и сотрудниках роддома, попавшие в соцсети, мессенджеры и СМИ с самого начала вызывали сомнения своими несостыковками.

Если бы во двор больницы попала авиабомба, количество пострадавших и погибших было бы во много раз выше названного. И Украина не стала бы медлить с тем, чтобы продемонстрировать эти кровавые результаты всему миру. Но вменяемых фото жертв так никто и не предоставил. Даже машина скорой помощи попала в кадр всего одна, чего явно недостаточно для оказания помощи всем пострадавшим.

«Очевидно, что информация об авиационном ударе по мариупольскому роддому – гнусная ложь, – считает член Общественной палаты РМ Евгений Трифонов. – Украинские производители фейков понимают, что россияне перестают верить в их выдумки, и пытаются найти все более изощренные способы воздействия, опускаясь при этом на самое аморальное дно. В этот раз они решили выбрали «жертвами» беременных женщин и младенцев – самую беззащитную часть населения, чтобы выставить российскую армию зверьми. Но настоящие звери здесь – эти лжецы, которым наплевать на любые моральные нормы. К счастью, обмануть им снова никого не удалось. Считаю, что несоответствий в этой истории более чем достаточно, чтобы объективно назвать ее сфабрикованной. А российская армия никогда не обидит невинных. И постыдитесь те, кто в этом сомневался».

Производимые западными СМИ и украинской машиной пропаганды фейки становятся все искуснее. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам информации и следите за опровержением лжи на войнасфейками.рф.

Источник: «Известия Мордовии»