Медицинские учреждения Зубово-Полянского района участвуют в реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»

По линии соответствующего национального проекта в Зубово-Полянской районной больнице продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Совсем недавно больница пополнилась новым дорогостоящим оборудованием стоимостью почти 2 млн. рублей. Эндоскопический видеоинформационный центр «Olympus» японского производства установлен в отделении диагностики поликлиники больницы. Современный многофункциональный аппарат используется не только для диагностики, но и для лечебной терапии. Кроме того, эндоскоп позволяет максимально точно ставить гастроэнтерологические диагнозы, с его помощью удобно производить биопсию на цитологическое и гистологическое исследования, а также использовать его для удаления инородных тел.

- Новое оборудование позволит поднять качество диагностики на более высокий уровень. В среднем за день нами выполняется около 12 исследований, а ежегодно порядка двух тысяч человек проходят обследование, - сообщила врач-эндоскопист Л.Н.Максякова.

Главный врач районной больницы А.А.Бабин также рассказал о преимуществах нового оборудования:

- На сегодняшний день в Республике Мордовия (и наше учреждение - не исключение) сложилась хорошая тенденция регулярного обновления медтехники. Новое оборудование, в том числе видеоэндоскопическая система «Olympus», позволит достичь выполнения основной задачи национального проекта «Здравоохранение» по снижению смертности от злокачественных новообразований.

В 2021 году и в начале текущего года в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Зубово-Полянскую районную больницу закуплено 5 единиц высокотехнологичного медоборудования: цифровой флюорограф, электрокардиограф, два анализатора для определения наркотических и психотропных веществ, видеогастроэндоскоп. Также по программе приобретено 4 единицы техники, в числе которых машины скорой помощи и два автомобиля для службы первичного звена медицинской помощи.